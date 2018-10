Bologna, Donsah rientra in gruppo

Fonte: Bolognafc.it

A due giorni dalla partita di Cagliari gli allenamenti a Casteldebole sono continuati con una seduta tattica nel pomeriggio di oggi, sotto un bel sole. A distanza di due mesi dalla frattura del perone rimediata in Austria, Godfred Donsah è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Differenziato per Rodrigo Palacio, Filip Helander e Andrea Poli.