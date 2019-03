Fonte: bolognafc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a Casteldebole il lavoro dei ragazzi di Mihajlovic nella settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali. Oggi il gruppo rossoblù ha svolto due sedute: al mattino lavoro sul campo tecnico-tattico, al pomeriggio allenamento atletico in palestra. Differenziato per Blerim Dzemaili, terapie per Federico Santander.