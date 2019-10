Bologna, doppia seduta: terapie per Tomiyasy e Medel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi il Bologna ha continuato la preparazione alla partita con la Sampdoria con due sedute di allenamento: esercitazioni tattiche e partitella al mattino, lavoro in palestra al pomeriggio. Terapie per Takehiro Tomiyasu, Gary Medel e Mattia Destro. Allenamento differenziato per Mitchell Dijks.