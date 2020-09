Bologna, doppio allenamento per i ragazzi di Mihajlovic: Medel continua a svolgere le terapie

vedi letture

Doppio allenamento oggi a Casteldebole per i ragazzi di Mihajlovic: al mattino - riporta il sito ufficiale del Bologna - gruppo diviso fra test atletici in palestra e lavoro tattico in campo, al pomeriggio partitella in famiglia. Gary Medel - reduce da una lesione di primo grado del semimembranoso destro - ha svolto le terapie del caso.