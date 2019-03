© foto di Federico Gaetano

Dubbio Nicola Sansone per domani a Udine. Come riporta Repubblica, l’attaccante causa un affaticamento, continua ad allenarsi a parte. Mihajlovic, che domani tocca le 250 panchine in A ed in vantaggio negli scontri con Nicola (1 vittoria e 2 pareggi), spera di recuperarlo. Altrimenti spazio a Riccardo Orsolini favorito rispetto a Simone Edera.