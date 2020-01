© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le ultime da Casteldebole dopo l'allenamento di oggi. Questa mattina i calciatori del Bologna, a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, hanno svolto una seduta tattica agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Terapie per Mitchell Dijks, differenziato per Ladislav Krejci, mentre a riposo Blerim Dzemaili che quasi certamente contro i viola non ci sarà.