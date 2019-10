Bologna, è arrivato il momento di Skov Olsen: il danese pronto per il 1'

© foto di Gaetano Mocciaro

Ultime in vista della gara tra Bologna e Sampdoria. Domenica al Dall'Ara potrebbe giocare Andreas Skov Olsen: l'esterno danese avrà comunque una chance da titolare in una settimana da tre gare, il ballottaggio con Riccardo Orsolini sembra aperto mentre per domenica avanza anche la candidatura di Federico Santander con Rodrigo Palacio al posto di uno tra Nicola Sansone e Roberto Soriano. Lo spiega Il Corriere di Bologna.