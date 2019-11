© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Continua a Casteldebole la preparazione del Bologna in vista della gara contro il Parma, con la doppia seduta di oggi, con Riccardo Orsolini e Mattias Svanberg che si sono riaggregati ai compagni. Al mattino lavoro tattico in campo, al pomeriggio palestra. Seduta differenziata per Mattia Destro, solo palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, terapie per Federico Santander.

Dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola nella mattinata di oggi - continua il report ufficiale del club - domani Sinisa Mihajlovic sarà presente al centro tecnico Niccolò Galli per la seduta di allenamento della squadra.