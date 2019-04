Bologna, Edera torna in gruppo. Helander e Mattiello a parte

© foto di Federico Gaetano

Giornata nuvolosa a Casteldebole e seduta pomeridiana per i ragazzi di Mihajlovic: lavoro atletico, esercitazioni sugli 1 contro 1 e 2 contro 1 poi partitella finale. Simone Edera è rientrato regolarmente in gruppo, allenamento differenziato per Filip Helander e Federico Mattiello. Terapie per Mattia Destro.