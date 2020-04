Bologna, Fenucci ricorda Gazzoni Frascara: "Onorato di averlo avuto vicino, un gentiluomo"

In un breve video pubblicato sui profili social del Club rossoblù, l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ricorda Giuseppe Gazzoni Frascara. "E' stato uno dei più grandi presidenti della storia del Bologna. L’ho conosciuto nel 1996 in Lega e abbiamo sempre condiviso proposte di riforme etiche e realizzative per il calcio italian. Ha portato grandi campioni a Bologna per legare ancora di più i tifosi ai colori rossoblù. Quando siamo arrivati nel 2014 abbiamo voluto nominarlo presidente onorario, era una persona speciale, un gentiluomo d’altri tempi. Sono onorato di averlo avuto vicino in questi anni. Il suo ricordo e quello delle sue squadre rimarrà per sempre vivo nei ricordi dei suoi tifosi".