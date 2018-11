Bologna-Fiorentina 0-0: il tabellino della gara

Virtus Verona, Fresco assicura: "A Rimini per fare risultato"

Juve Stabia, Caserta: "Abbiamo sofferto, felice per la vittoria"

Virtus Entella, Diaw: "Puntiamo alla B, non ci nascondiamo"

Cuneo, Scazzola: "Gara difficile per via delle tante assenze"

Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Catanzaro, pari per il Rende

Capuano assicura: "Io alla Casertana? Al momento non c'è nulla"

Rimini, Acori: "V. Verona in forma, ma anche noi siamo in crescita"

Paganese, De Sanzo: "Lodevole il carattere, ma in futuro pretendo di più"

Piacenza, Franzini: "Novanta minuti per cancellare la gara di Pistoia"

Novara, Ludi: "Per il Gozzano è la Partita. Ma anche per noi"

Monopoli, Scienza: "Entrambe le squadre non hanno ma mollato"

Viterbese, ag.Molinaro: “Felice per l’esordio, avanti così”

Altre notizie Serie C

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Benassi (42' st Dabo), Veretout, Edimilson; Gerson (35' st Mirallas), Simeone (27' st Thereau), Chiesa. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Laurini, Norgaard, Eysseric, Hancko, Sottil, Vlahovic, Diks. All.: Pioli

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Helander, Danilo, Mattiello (42' st Dijks); Poli, Pulgar, Svanberg (11' st Krejci); Palacio, Santander, Orsolini (27' st Dzemaili). A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Nehuen, Nagy, Mbaye, Destro, Okwonkwo, Falcinelli. All.: Inzaghi

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy