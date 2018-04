Bologna, frattura costale per Helander. Stagione finita per lo svedese

Fonte: www.bolognafc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano a Casteldebole per i rossoblù in vista di Cagliari-Bologna di domenica. Squadra divisa in due gruppi con lavoro atletico e seduta tecnico-tattica. Andrea Poli e Rodrigo Palacio sono rientrati in gruppo, differenziato per Torosidis, terapie e differenziato per Pulgar, terapie per Destro e Donsah. Helander ha riportato nel corso della partita di Genova una frattura costale, tempi di recupero previsti 3-4 settimane.