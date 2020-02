vedi letture

Bologna, gli ultras al fianco di Zaki: "Giustizia per Patrick"

“Giustizia per Patrick”. Gli ultras del Bologna nel corso della sfida contro l’Udinese di questo pomeriggio hanno esposto uno striscione in solidarietà di Patrick Zaki, lo studente dell’Alma Mater (l’Università del capoluogo emiliano), detenuto da alcune settimane in Egitto per “diffusione di informazioni dannose per lo stato, propaganda sovversiva”. Un caso che ricorda da vicino la vicenda di Giulio Regeni. Nei giorni scorsi c’era stata una grande manifestazione per chiedere la liberazione dello studente.