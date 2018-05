Bologna, Helander e Dzemaili tornano in gruppo. Terapie per Donsah

Fonte: bolognafc.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sotto il sole di Casteldebole continuano i lavori verso la gara contro il Chievo Verona: il tecnico Donadoni ha fatto svolgere esercitazioni di possesso palla e seduta tecnico-tattica con partitella per i rossoblù. Filip Helander e Blerim Dzemaili che si sono allenati regolarmente con i compagni. Differenziato per Riccardo Orsolini, Giancarlo Gonzalez ed Erick Pulgar. Terapie per Godfred Donsah.