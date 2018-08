Bologna, i convocati di Inzaghi per l'Inter: Valencia recupera

Si è da poco concluso il sorteggio dei gironi di Europa League. Non è andata benissimo alla Lazio, che ha pescato l'ambizioso OM di Rudi Garcia, l'Eintracht Francoforte e l'Apollon Limassol. Un po' meglio al Milan, che comunque dovrà sfidare l'Olympiacos e il rinnovato Betis Siviglia,...

Europa League, il tabellone: la Lazio non sorride, Milan gruppo ostico

Il Cosenza con il dubbio Baclet: cessione non più scontata

Lecce, per Saraniti è testa a testa tra Catanzaro e Viterbese

Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate per Gastaldello e Greco

Ag. Chiricò: "No alla Ternana, vuole solo il Lecce"

Foggia, risoluzione per Celli

Brescia, contatti per Morganella

Imolese, colpo in difesa. Arriva Fiore dal Palermo

Palermo, si lavora per l'emissione di una nuova fideiussione

Cremonese, i convocati di Mandorlini: our Montalto e Castrovilli

Wilmots si presenta: "Carpi grande occasione. Il cognome non mi pesa"

Hellas, Balkovec: "Qui anche per Grosso. Nazionale? Felice della chiamata"

Lecce, pronta una nuova fideiussione per sostituire la precedente

Perugia, Nesta: "Per l'esordio casalingo conto sui nostri tifosi"

Foggia, risoluzione contrattuale per Celli

Questo l’elenco dei convocati di Filippo Inzaghi per Bologna-Inter di domani.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

