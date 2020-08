Bologna, i convocati per il ritiro: assenti Tomiyasu e Bani. C'è Vignato

vedi letture

Sono 27 i calciatori i calciatori del Bologna convocati per il ritiro di Pinzolo che scatterà oggi. Assenti i difensori Tomiyasu, rientrato da poco dal Giappone, Bani, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio, e Calabresi, i centrocampisti Donsah e Falletti (rientrati dai rispettivi prestiti) così come Falcinelli in avanti. Cinque i portieri presenti con Breza, Ravaglia e Sarr che probabilmente si giocheranno il posto da terzo portiere per la prossima stagione. Presenti invece i giovani Cangiano e Juwara in attacco, il rientrante Kingsley a centrocampo e il neo acquisto Vignato davanti.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Sarr, Skorupski

Difensori: Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Mbaye

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato