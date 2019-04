© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente convocazione per Edera in casa Bologna in vista della sfida esterna di domani contro l'Atalanta mentre torna in squadra Santander dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane. Ecco i convocati di Sinisa Mihajlovic in vista del match dell'Atleti Azzurri d'Italia:

PORTIERI: Da Costa, Santurro, Skorupski

DIFENSORI: Calabresi, Dijks, Gonzalez, Helander, Danilo, Lyanco, Mbaye, Paz

CENTROCAMPISTI: Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Poli, Pulgar, Soriano, Svanberg, Valencia

ATTACCANTI: Falcinelli, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander