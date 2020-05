Bologna, i tifosi rinunciano ai rimborsi: "Il club investa a sostegno del territorio"

Nella giornata di oggi il Bologna ha comunicato le modalità di rimborso degli abbonamenti per quanto riguarda le partite che non potranno essere seguite dal vivo al Dall’Ara dai tifosi. La tifoseria organizzata rossoblù, tramite un comunicato, ha voluto confermare la propria intenzione di lasciare al club le quote in questione affinché la stessa società possa investirle in iniziative a sostegno del territorio. Questo il testo: “Nel ringraziare il BFC dell'opportunità di poter usufruire dei ratei non goduti dell’abbonamento 2019/2020, secondo le modalità indicate nel sito, i ragazzi della curva Andrea Costa e i club affiliati al Centro Bologna Clubs riconfermano la propria volontà di lasciare al BFC le quote affinché possano essere investite dalla Società per iniziative a sostegno del Territorio. Come già scritto nei precedenti comunicati, invitiamo chiunque voglia aderire alla nostra iniziativa a non richiedere il rimborso alla società. Quello che é un piccolo contributo per noi può essere un grande aiuto per chi ne ha bisogno.

CURVA A. COSTA E CBC”.