A 37 anni 9 mesi e 19 giorni supera il record di Reguzzoni

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Rodrigo Palacio entra nella storia del Bologna. L'attaccante argentino, siglando il momentaneo 1-1 con un colpo di testa su corner di Orsolini nella sfida di ieri con il Parma, è infatti il giocatore più anziano ad aver segnato un gol con la maglia rossoblù, all'età di 37 anni, nove mesi e 19 giorni. Un record, che, a Casteldebole, confidano possa essere aggiornato da qui a fine stagione. Il primato precedente apparteneva a Carlo Reguzzoni, che a 37 anni, nove mesi e quattro giorni segnò al Venezia il 10 marzo 1946. "Complimenti Trenza!", è il messaggio con cui il club celebra l'attaccante, autore fin qui di 4 gol in campionato e 1 in Coppa Italia, in 14 presenze. (ANSA).