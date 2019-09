Dopo la vittoria in rimonta sul Brescia di domenica, arrivata anche grazie alla sfuriata via telefono di Sinisa Mihajlovic nell’intervallo, il Bologna al rientro in città è andato a far visita al tecnico in Ospedale come testimoniato dal video che Gary Medel ha postato sul proprio profilo Instagram. Il Corriere dello Sport ricostruisce il blitz spiegando che l’input sia arrivato o da Diego Raimondi, collaboratore di Mihajlovic, o da Riccardo Bigon con la squadra che lo ha raccolto con grande entusiasmo.

L’ok di Arianna Mihajlovic - Di ritorno da Brescia il club ha così contattato la moglie dell’allenatore, Arianna Mihajlovic, per capire se ci fossero le condizioni per fare questa sorpresa e una volta ricevuto l’assenso hanno trovato nello staff dell’Ospedale Sant’Orsola dei complici per la buona riuscita della visita inattesa.