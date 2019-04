Bologna, il main sponsor confermato per un'altra stagione

© foto di Giacomo Morini

Il Bologna lotta per conquistare la permanenza in Serie A, ma la dirigenza ha già scelto il main sponsor della prossima stagione. Anche nell'annata sportiva 2019/20, secondo quanto scrive l'edizione locale del quotidiano La Repubblica, sarà Liu Jo. Per il campionato in corso l’accordo con l’azienda d'abbigliamento di Carpi è di circa 950mila euro, 1.1 milioni in caso di raggiungimento della parte sinistra della classifica. Difficile arrivare al decimo posto, però, distante adesso nove punti.