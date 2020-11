Bologna, il responsabile del settore giovanile: "Mattia Pagliuca è un potenziale grande talento"

In occasione della sospensione dei tornei nazionali, e delle costanti presenze per i match del Bologna da parte dei ragazzi appartenenti al gruppo della Primavera di mister Zauri, il canale ufficiale del club rossoblù ha intervistato il Responsabile del Settore Giovanile, Daniele Corazza, per fare il punto sulle squadre appartenenti all’attività agonistica: "Tutti i gruppi – Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15 – in questi giorni applicano i protocolli alla lettera presso il Centro Tecnico “N. Galli” nel rispetto delle distanze all’interno degli spogliatoi, poi svolgono consueto allenamento".

Per quanto riguarda gli accorgimenti, invece?

"Sono rimasti gli stessi che abbiamo dall’inizio della stagione. Anzi, l’attenzione è ancora più alta, visti i contagi: per ogni ingresso al Centro, si registra l’accesso di ogni singolo giocatore, quindi viene presa la misurazione della temperatura da parte di un addetto. Ci si cambia distanziati e in piccoli gruppi, così come quando – terminata l’attività – si fa la doccia. L’intero abbigliamento portato in lavanderia e lo spogliatoio, dopo essere stato utilizzato dalla singola squadra, vengono sanificati. Per noi il rispetto dei protocolli da parte di tutti è fondamentale e ci consente di continuare l’attività in sicurezza".

Spazio anche ad alcuni commenti sui singoli, fra cui Mattia Pagliuca: "E' arrivato nei Pulcini della Scuola Calcio dal Monte San Pietro, portato chiaramente dal papà Gianluca. Anche lui è cresciuto tantissimo nell’ultimo anno, soprattutto sotto l’aspetto caratteriale e nella consapevolezza dei propri mezzi. Sta dimostrando di essere un potenziale grande talento, il seguito dipende solo da lui! Anche in questo caso, bella soddisfazione la prima convocazione assoluta in Nazionale, con l’Under 19", le parole riportate da bolognafc.it.