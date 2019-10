Anche Igor Kolyvanov ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in occasione dei 110 anni del Bologna del ricordo che maggiormente lo lega al club felsineo: “Se devo scegliere un momento, dico il gol a Verona, alla seconda giornata. Era il ’96: palla lunga e perfetta di Torrisi, io che calcio da fuori area. E poi quando dopo la sostituzione feci la capriola. - continua il russo - Ulivieri voleva che si usasse il “noi” e non l’“io” e cercava di far sì che non ci fossero più polemiche di un giocatore sostituito. Così istituì la capriola per chi esce. Io la feci, a Firenze”.