Bologna, il tweet per Miha: "Sei con noi nello spirito, forza Sinisa!"

Attraverso il proprio profilo Twitter il Bologna, ora in campo contro il Brescia, ha voluto dedicare un pensiero al tecnico Sinisa Mihajlovic, che oggi non sarà in campo poiché in ospedale per sottoporsi alle cure per la leucemia: “Forse non sarai allo stadio oggi, ma sicuramente sei con noi nello spirito. Forza Sinisa!”.