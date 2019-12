© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano dopo la trasferta vittoriosa di Napoli per il Bologna. Sotto gli occhi di Mihajlovic presente all’allenamento - riporta il sito ufficiale del club - lavoro di scarico per chi ha giocato ieri al San Paolo e partitella a metà campo per gli altri. Palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks mentre Federico Santander è rientrato in gruppo. La conferenza in vista della trasferta di Coppa Italia a Udine è prevista per le 10:00 presso la sala stampa di Casteldebole, a disposizione dei giornalisti Emilio De Leo e Miroslav Tanjga.