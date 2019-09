Bologna, in gruppo Krejci, Skov Olsen e Skorupski. Terapie per Danilo

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Agli ordini dello staff di Mihajlovic il gruppo, a cui si sono riuniti Ladislav Krejci, Andreas Skov Olsen, Gabriele Corbo e Lukasz Skorupski dopo gli impegni in Nazionale, ha continuato oggi la preparazione con due sedute di allenamento. Lavoro atletico, tattico e partitella per i rossoblù. Terapie per Danilo. Gli allenamenti della squadra continueranno domani con una seduta a porte chiuse a 3 giorni dalla partita di Brescia. Lo riporta il sito ufficiale del club.