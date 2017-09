Bologna, in prova James Pantemis dal Montreal Impact

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna Fc 1909 e Montreal Impact comunicano che James Pantemis, portiere in forza alla squadra canadese, si unirà al club rossoblù per un periodo di allenamento della durata di tre settimane, dal 9 al 30 settembre 2017. Si tratta del sesto giocatore degli Impact a raggiungere Bologna per affrontare una breve fase di lavoro con i rossoblù a Casteldebole.