(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - Dopo la partita di Verona, con la presenza di Sinisa Mihajlovic che ha emozionato e sorpreso la squadra, il Bologna ha ripreso in mattinata gli allenamenti: seduta defaticante per i titolari di Verona, normale allenamento per gli altri, in vista del derby con la Spal, in programma venerdì. Difficile ipotizzare cosa accadrà allora e se Mihajlovic sarà o meno nuovamente in panchina. Secondo alcune fonti il tecnico potrebbe uscire dall'ospedale nel corso della settimana a conclusione del primo ciclo di terapie, ma la situazione è seguita passo passo e da parte dell'ospedale c'è il massimo riserbo. L'allenamento di questa mattina è stato diretto dai collaboratori del tecnico che 40 giorni fa ha annunciato di essere affetto da leucemia.