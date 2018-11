Bologna, incontro fra Santander ed il Presidente del Paraguay

Roma subito in vantaggio a Mosca. A sbloccare il risultato è Kostas Manolas, che anticipa il portiere avversario di testa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra di Lorenzo Pellegrini. Giallorossi avanti dopo appena quattro minuti.

Livorno, dimissioni per Aldo e Roberto Spinelli

Cittadella, Gabrielli: "Pari giusto. Episodi arbitrali? Non commento"

Padova, Bonetto: "Faremo di tutto per mantenere la Serie B"

Pescara, spunta il nome di Laneri per l'area scouting

Pescara, due obiettivi per gennaio: Costa e Rossi

Spezia, occhi in casa Frosinone: Ariaudo e Krajnc nel mirino

Bonacini: "Finalmente il vero Carpi. Futuro? Non voglio vendere"

Foggia, per far posto a Iemmello si pensa al cambio di modulo

Hellas Verona, nonostante le difficoltà Grosso non è a rischio

Breda si presenta: "Il Livorno non merita questa classifica"

Alessandria, tegola Panizzi: out 5-6 settimane

Livorno, Peiani e Facci: "Con Breda per conquistare la salvezza"

Carpi, Concas: "Classifica non bella. Deve motivarci ancora di più"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy