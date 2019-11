© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche episodio arbitrale ha condizionato sicuramente Bologna-Inter, ma per La Gazzetta dello Sport la direzione di gara di La Penna è stata positiva. Sugli episodi decisivi, quelli per cui ha protestato la formazione rossoblù ed è stato espulso il d.s. Bigon, il fischietto s'è comportato bene per la Rosea: "Al 47’ su una «ruleta» di Lazaro, Bani rischia moltissimo per intercettare il pallone e l’interista va a terra: il rossoblù tocca prima il pallone e l’arbitro valuta che il tocco avviene fuori area, qualche dubbio resta ma il Var non interviene. All’86’ Palacio cade per un tocco di Politano fuori area, La Penna lascia correre. Al 90’ Orsolini tocca in area Lautaro che cade a terra, La Penna dà rigore, il contatto c’è".