Fonte: Dall'inviato, Dario Ronzulli

Son 28.498 gli spettatori presenti al Dall'Ara questo pomeriggio per Bologna-Inter, gara valida per l'11° turno di Serie A. Tutto esaurito, dunque, considerando che un settore dello stadio (cuscinetto fra i tifosi delle due squadre) è rimasto chiuso per ragioni organizzative. Incasso pari invece a 749.154 euro.