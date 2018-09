Bologna, Inzaghi: "Ci sta perdere a Torino ma sono arrabbiato per i gol"

Risultato finale: Juventus-Bologna 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "Noi avevamo il dovere di provarci come fatto contro la Roma, sono arrabbiato per i gol subiti, ci sta perdere a Torino ma non è piaciuto il modo in cui abbiamo subito i due gol. Potevamo fare determinate scelte, siamo un po' corti a centrocampo, è chiaro che avevo giocatori che non potevo rischiare e che non erano proponibili per dei piccoli acciacchi".