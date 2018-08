Bologna, Inzaghi: "Peccato, due grandi occasioni sprecate"

Al termine del match pareggiato contro il Frosinone, parla l'allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto la prima mezz'ora molto bene, abbiamo sbagliato due occasioni, non si possono sbagliare. La partita si sarebbe messa in discesa. Accettiamo il verdetto del campo, sappiamo che dobbiamo migliorare. Dobbiamo fare più punti possibili, colpa nostra che non siamo riusciti a vincere. Ora c'è l'Inter, cercheremo di rendere la vita dura all'avversario. Campo neutro? Beh, è una cosa che mi dispiace, spero non accada mai a noi. Un conto è giocare in campo neutro, un conto è senza tifosi, mi sembra eccessivo".