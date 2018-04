Bologna, Krejci in gruppo. Terapie per Pulgar e Destro

Fonte: bolognafc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrati in tarda mattinata da Genova, questo pomeriggio i rossoblù di Roberto Donadoni sono tornati al lavoro in vista dell’imminente gara di Cagliari: seduta di scarico per i titolari del Ferraris, allenamento atletico sul campo per gli altri. Ladislav Krejci è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, Erick Pulgar ha proseguito le terapie e l’allenamento differenziato. Terapie per Vasilis Torosidis, Mattia Destro e Godfred Donsah. Andrea Poli e Rodrigo Palacio hanno svolto un programma di lavoro personalizzato per lievi affaticamenti.