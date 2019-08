Bologna, la numerazione ufficiale: Skov Olsen prende la 17. 22 per Destro

Il Bologna ha comunicato sul proprio sito la numerazione per la prossima stagione. La numero 10 andrà sulle spalle di Sansone, mentre Santander conferma la 9 con Destro che avrà ancora la 22. Per quanto riguarda i nuovi invece: 4 per Denswil, 13 per Bani, 14 per Tomiyasu, 17 per Skov Olsen e 30 per Schouten. Spiccano le assenze delle maglie numero 2, 3, 5 e sopratutto 8. Questa la numerazione completa:

1 DA COSTA

4 DENSWIL

6 PAZ

7 ORSOLINI

9 SANTANDER

10 SANSONE

11 KREJCI

12 MOLLA

13 BANI

14 TOMIYASU

15 MBAYE

16 POLI

17 SKOV OLSEN

20 FALLETTI

21 SORIANO

22 DESTRO

23 DANILO

24 PALACIO

25 CORBO

28 SKORUPSKI

30 SCHOUTEN

DZEMAILI

32 SVANBERG

33 CALABRESI

35 DIJKS

91 FALCINELLI

97 SARR

99 KINGSLEY