Bologna, la rivoluzione può attendere: col Torino ancora 3-5-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il Torino non ci sarà nessuna deroga del 3-5-2. Inzaghi contava nella sosta del campionato per recuperare tutti gli infortunati; rientrati dai box Donsah, Helander, Palacio e Poli, però, sono finiti out Mattiello e Krejci. Dunque, la rivoluzione, afferma il Resto del Carlino, può aspettare. In avanti domenica scenderanno in campo dall’inizio Falcinelli, il cui fastidio muscolare è ormai alle spalle, e Santander, rientrato ieri in Emilia dopo la parentesi col Paraguay.