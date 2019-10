© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Insieme ad alcuni ragazzi della Primavera, il Bologna ha continuato gli allenamenti questa mattina. Lavoro atletico e prove tattiche per i rossoblù di Mihajlovic, con Jerdy Schouten nuovamente in gruppo. Domani alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli la squadra affronterà in una partita amichevole gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana. La gara si svolgerà su un campo non visibile al pubblico per lavori di rizollatura del terreno principale.