Bologna-Lazio, tifosi riuniti prima del match nel nome di Mihajlovic

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Bella iniziativa in vista di Bologna-Lazio. Questa mattina i tifosi rossoblù e quelli biancocelesti si sono infatti riuniti per andare in pellegrinaggio al Santuario di San Luca nel nome di mister Sinisa Mihajlovic e di tutti gli ammalati. Ecco il tweet con le immagini postato dal profilo ufficiale dei felsinei: