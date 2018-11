© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A tre giorni dalla partita con la Fiorentina, la squadra ha continuato i lavori oggi pomeriggio a Casteldebole: riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche per i ragazzi di Inzaghi, con partitella finale a metà campo. Federico Mattiello si è allenato regolarmente con i compagni, programma personalizzato per Angelo Da Costa e Sebastien De Maio. Lavoro di scarico per Federico Santander reduce dall’impegno con il Paraguay, in serata sono attesi a Bologna anche Giancarlo Gonzalez ed Erick Pulgar.