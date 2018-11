Bologna, Mattiello in parte in gruppo. Personalizzato per De Maio

Fonte: bolognafc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ripresa degli allenamenti a Casteldebole, in un pomeriggio piovoso, si sono riuniti al gruppo anche Ibrahima Mbaye, Adam Nagy, Riccardo Orsolini e Arturo Calabresi, con gli ultimi tre che hanno svolto lavoro di scarico dopo gli impegni con le Nazionali. Federico Mattiello ha lavorato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata. Programma di allenamento personalizzato per Sebastien De Maio, lavoro personalizzato anche per Angelo Da Costa per un lieve affaticamento.