Bologna, Mattiello ko: lesione al retto femorale destro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la preparazione della squadra per la sfida con l'Empoli con un allenamento pomeridiano: lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partitella finale per i rossoblù. Federico Mattiello, che aveva interrotto per un risentimento la seduta di ieri, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale destro. I tempi di recupero sono di 2-3 settimane.