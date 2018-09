Bologna, Merola: "30 milioni per la ristrutturazione del Dall'Ara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sindaco di Bologna Virginio Merola intervenuto alla Festa dell'Unità ha parlato della ristrutturazione dello stadio Dall'Ara e della questione Prati di Caprara: “Il Bologna ci ha presentato un progetto preventivo da 70 milioni di euro, ho parlato con Fenucci e siccome abbiamo un bilancio solido abbiamo deciso, come fanno in tutta Europa, di fare un partenariato pubblico-privato per ristrutturare il Dall'Ara: 40 milioni li mette Saputo e 30 il Comune. Contribuiremo applicando la legge nazionale sugli stadi, che snellisce le procedure e dà certezza sui tempi. La prossima settimana apriremo il tavolo tecnico e sapremo il costo esatto il Comune farà la sua parte. - continua Merola – Per i Prati di Caprare c'è un altro destino. È un'area che abbiamo tolto ai militari e che va bonificata prima di essere adibita a uso civile. Dopodiché procederemo a fare un grande parco, un bosco urbano, più grande dei Giardini Margherita, dove fare case popolari belle, a risparmio energetico e senza cementificare, perché è un’area dismessa”.