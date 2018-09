Bologna, Merola ai critici: "Il Dall'Ara si ritruttura. Punto e basta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sindaco di Bologna Virginio Merola è tornato a parlare del finanziamento di 30 milioni di euro per la ristrutturazione dello Stadio Renato Dall'Ara mettendo a zittire le critiche arrivare da più parti: “Sarà un bel progetto in cui il Comune farà fronte con le proprie risorse per completare l'opera. È una cosa necessaria perché vogliamo bene al Bologna e lo stadio ha bisogno di un intervento sull'antisismica e su altre questioni, delle quali come proprietari dovremo farci carico. Faccio presente sommessamente a tutti i critici improvvisati che l'idea di fare lo stadio lì e di ristrutturarlo è un'idea approvata all'unanimità dal consiglio comunale per cui la discussione è finita. - continua Merola all'assemblea di Confindustria Emilia - Il resto non ci appartiene ed è una discussione stupida dal punto di vista architettonico, perché cementificare un'altra parte della città con le solite villette e le solite stronzate che hanno fatto nel resto d'Italia non appartiene alla tradizione di Bologna. Mi fa piacere che tutti siano sorpresi, ma bastava leggersi il piano urbanistico del comune di Bologna, che da anni dice che ai Prati di Caprara si fanno un grande parco e delle case che saranno solo date in affitto”.