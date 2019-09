Bologna, Mihajlovic mette nel mirino Ulivieri: sfida sulla media punti

Fonte: viaemilianews.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sta viaggiando a ritmi impressionati, da Europa League. Da quando il tecnico serbo è tornato sulla panchina dei felsinei infatti i punti conquistati sono stati 37 in 20 partite, un bottino che vede solo Atalanta, Torino, Milan, Juventus e Inter aver fatto meglio dei rossoblù che si sono messi dietro anche club dal budget nettamente superiore come Napoli e Roma.

Ora l'obiettivo di Mihajlovic è quello di battere il record in Serie A, nell'era dei tre punti, di Renzo Ulivieri. Il tecnico toscano in 68 gare dal 1996 al 1998 infatti conquistò un totale di 97 punti (49 il primo anno, 48 il secondo) per una media di 1,43 punti a partita. Mihajlovic al momento è fermo a 1,39 sommando le 21 presenze della stagione 2008/09 (media 0.95 con 20 punti in 21 gare) alle 20 attuali (media di 1,85 con appunto 37 punti in 20 partite).