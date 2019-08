Bologna, Mihajlovic presente per la prima volta agli allenamenti: c'è Medel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo essere tornato in panchina in occasione della sfida contro l’Hellas Verona Sinisa Mihajlovic nella giornata odierna ha assistito anche all’allenamento di rifinitura del suo Bologna in vista della sfida contro la SPAL di domani sera al Dall’Ara. È la prima volta, dalla scoperta della malattia, che il tecnico serbo è presenta all’allenamento della sua squadra. A testimoniarne la presenza un video pubblicato sui social dal Bologna. Alla rifinitura ha preso parte anche il neo arrivato Gary Medel che con tutta probabilità sarà convocato per domani.