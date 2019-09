Bologna, Mihajlovic verso la fine del secondo ciclo di cure

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo il pari col Genoa per il Bologna è iniziato l'avvicinamento alla gara contro l'Udinese in Friuli. Al tempo stesso, però, come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina tutto il club felsineo attende aggiornamenti dal Sant'Orsola dove Sinisa Mihajlovic è ricoverato per il secondo ciclo di cure che dovrebbe chiudersi in questi giorni. Difficile ipotizzare una presenza del tecnico in panchina alla Dacia Arena, ma oggi parlerà alla squadra per analizzare la prestazione offerta ieri sera a Marassi.