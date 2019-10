© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

SPAL, Lazio e, forse, anche Juventus. Sinisa Mihajlovic nonostante le cure intensive a cui si sta sottoponendo non vuole lasciar solo il suo Bologna. Tanto che, dopo il pomeriggio vissuto in panchina contro i biancocelesti al Dall'Ara, ha in testa già un altro obiettivo: i campioni d'Italia. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, il tecnico serbo, rientrato subito dopo il match al Sant'Orsola di Bologna, starebbe pensando di essere in panchina all'Allianz Stadium dopo la sosta.