Bologna, niente ritiro prima della sfida con la Juventus

Abolito il ritiro della vigilia: questa la decisione di Sinisa Mihajlovic in vista dell'imminente sfida contro la Juventus. A riportarlo è La Repubblica: il programma stilato dal tecnico serbo prevede che i rossoblù si presentino a Casteldebole in mattinata per la rifinitura, cui faranno seguito pranzo, riposo ed un breve pasto pomeridiano, dopodiché i felsinei raggiungeranno il Dall'Ara su due pullman. Una piccola rivoluzione, anche per consentire ai giocatori di alleggerire il carico di tensione, e trascorrere più tempo con le proprie famiglie.