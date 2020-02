Bologna, niente Roma per Mihajlovic. Il tecnico non sarà in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A meno di clamorose novità dell'ultima ora questa sera all'Olimpico per il match fra il suo Bologna e la Roma Sinisa Mihajlovic non siederà sulla panchina dei felsinei. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico serbo ricoverato nuovamente presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna lo scorso 27 gennaio per la terapia antivirale necessaria per il completamento del suo percorso di guarigione, dovrebbe saltare la sfida contro i giallorossi per essere nuovamente in panchina la settimana successiva per la gara col Genoa al Dall'Ara.