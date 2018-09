Bologna, odissea in Giappone per Pulgar

Fonte: bolognanews.net

In questi giorni molti rossoblù sono impegnati con le proprie nazionali. Come riporta il Resto del Carlino, lo stress più pesante di tutti paradossalmente l'ha patito chi non è sceso in campo, ossia Erick Pulgar. Il cileno quattro giorni fa ha vissuto da vicino il terremoto di magnitudo 6.7 gradi della scala Richter che ha devastato l'isola di Hokkaido in Giappone. Il Cile venerdì avrebbe dovuto affrontare in amichevole il Giappone a Sapporo, che dista appena una settantina di km da Atsuma, la città più colpita: gara naturalmente annullata. Adesso Pulgar rimarrà in Oriente perchè martedì giocherà contro la Corea del Sud.